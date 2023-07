Championnats du monde d'escrime - Aube Vandingenen rejoint le tableau final de l'épée féminine, pas Solane Bekane

La Gantoise de 22 ans, 77e mondiale et 63e classée à Milan, qui s'entraîne depuis cinq ans à Paris, a battu ses cinq adversaires dans la poule qualificative et s'est classée 2e de ce tour de qualification. Elle a ainsi été dispensée de tour préliminaire. Sa première adversaire dans le tableau final de 64 sera dimanche matin la Luxembourgeoise Anna Zans, 20 ans, 393e mondiale et récente 20e aux Jeux Européens de Cracovie. En cas de victoire, Vandingenen, qui a terminé 70e l'an dernier aux Mondiaux du Caire, rencontrera en seizièmes de finale la gagnante du duel entre l'expérimentée chinoise de 31 ans Yixen Sun, 16e au classement de la FIE, et la jeune Paraguayenne de 22 ans Montserrat Viveros, 34e mondiale. Après avoir gagné 4 de ses cinq assauts dans sa poule (22), la Cinacienne Solane Bekane (FIE 305), 151e classée à Milan, 22 ans, a été battue 15-12 par la Kazkahe Alexandra Tambovtseva (FIE 252) dans le tableau préliminaire de 128. Elle se classe 98e sur 184 participantes. (Belga)