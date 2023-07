Climat - Le festival de Salzbourg perturbé par des militants écologistes

Trois jeunes activistes ont bruyamment interrompu la représentation pour alerter sur le changement climatique, selon une vidéo diffusée sur internet. "Nous sommes la dernière génération capable d'empêcher les points de basculement" - ces seuils de température qui, une fois franchis, pourraient entraîner un cercle vicieux irréversible -, ont-ils crié avant d'être escortés en dehors de la salle par les services de sécurité. Ils sont intervenus pendant que se jouait la mythique pièce "Jedermann" (chaque homme), une allégorie sur le jugement dernier écrite par le poète viennois Hugo von Hofmannsthal, un des fondateurs du festival. Elle est traditionnellement reprise chaque année aux "Salzburger Festpiele", qui se déroulent depuis 1920 dans cette ville autrichienne. Pour cette édition, le metteur en scène Michael Sturminger a justement choisi de mettre l'accent sur l'impact du changement climatique. De faux militants avaient même fait irruption sur scène au début du concert, a rapporté l'agence de presse APA. Parmi les membres du collectif écologiste, Stefan Kogler-Sobl, un travailleur social de 25 ans, a expliqué que la décision de mener cette action "n'avait pas été facile pour lui". "Mais quelles sont mes autres options ? Les plus riches des riches ne s'intéressent qu'à eux-mêmes et nos politiciens ne font (...) rien", a-t-il déploré. L'organisation du festival n'a pas réagi dans l'immédiat. Dernière Génération ("Letzte Generation"), très en vue en Allemagne et Autriche, multiplie les initiatives de désobéissance civile destinées à pousser les autorités à accélérer la lutte contre le changement climatique. Ses membres ont à plusieurs reprises collé leurs mains sur le bitume de grandes avenues pour interrompre la circulation ou projeté différentes substances sur des tableaux dans des musées. (Belga)