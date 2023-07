Euro de roller - Trois médailles supplémentaires pour la Belgique en France

Après les épreuves sur la piste, les épreuves sur route ont commencé lors des championnats d'Europe avec la première journée ce vendredi. Sur 100m, Beelen a décroché la médaille d'argent derrière l'Italien Christian Scassellati et devant l'Allemand Maurice Marosi. Stien Vanhoutte et Robbe Beelen avaient eux été éliminés au premier tour. Lors de la course à élimination, Suttels a lui été devancé par les Français Martin Ferrié et Nolan Beddiaf tandis que lors de la course juniors filles, Geerts a pris la médaille de bronze derrière l'Italienne Giulia Presti et la Française Aubane Plouhinec. (Belga)