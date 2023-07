Euro de triathlon des jeunes - Jens Smolders empoche le bronze à Banyoles

Le triathlète campinois, qualifié pour la finale entre 31 concurrents grâce à une 2e place en demi-finales, a été devancé pour le titre par un duo de Français. Tristan Douche a franchi la ligne après 20 minutes et 4 secondes, deux secondes devant son compatriote Milan Lariviere et 6 secondes devant Smolders au terme des 300m de natation, 6,6 km de vélo et 1,6 km de course à pied. Également qualifiés à l'issue des demi-finales, Dries Cannaerts a fini 7e (20:16) et Jasper Devos 13e (20:27). Raphael Michaux avait été lui éliminé après une 13e place en demies, terminant à 10 secondes de la qualification pour la finale. Chez les jeunes filles, Eline Debecker a terminé la finale à une place du top 10 (11e), en 22:51. La Brugeoise s'est montrée plus rapide que l'autre Belge présente en finale, Lotte Minebo, classée 19e en 23:09. L'épreuve a été remportée par la Hongroise Fanni Szalai (21:59). (Belga)