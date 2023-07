Euro des jeunes de tennis de table - Les Belges éliminés rapidement en simple, Lilou Massart battue en quarts en double

La junior Lilou Massart a rejoint les huitièmes. Elle a battu la Bulgare Georgieva 4-1 puis la Portugaise Santa Combra 4-1. Face à Arapovic, la tâche s'est avérée trop difficile, la Croate s'imposant 4-1. Elle a ensuite joué son quart de finale en double avec la Française Elise Pujol. Opposées, à l'Italienne Arlia et à la Roumaine Singeorzan, la paire francophone s'est inclinée 3-1 L'autre junior Sara Devos a cédé 4-0 contre la Polonaise Sztwiertnia dès les 32e de finale. Les juniors Tom Closset et Alessi Massart ont perdu respectivement 4-2 face au Polonais Gawlas et 4-0 contre le Roumain Istrate. en revanche, Louis Laffineur a franchi le premier cap 4-2 contre l'Espagnol Carrera. Il s'est incliné 4-0 en seizièmes des oeuvres du Roumain Chirita ... En cadets, Charles Janssens a cédé de justesse 4-3 (11-7 au set décisif) en 32e de finale contre le Tchèque Kolieckar tandis que Maxime Degive n'a pu réisister au Néerlandais Khan s'inclinant 4-0. (Belga)