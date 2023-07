Euro espoirs de kayak slalom - Maxime Aubertin 13e en finale du K1, Gabriel De Coster éliminé en demies à Bratislava

Alors que la logique sportive pressentait une qualification du N.1 belge Gabriel De Coster à l'issue des demi-finales, ce dernier a manqué sa descente, finissant 20e, avec 2 points de pénalité. Seuls les 15 premiers, parmi lesquels Aubertin, 11e, se hissaient en finale. Même sans sa pénalité le médaillé de bronze de l'Euro espoirs 2020, serait passé à côté d'une finale qu'il avait terminé en 10e position l'an dernier. Dans la descente aux médailles, Aubertin a lui bouclé son parcours en 95.65, sans pénalité. Il est resté à 8.93 du nouveau champion d'Europe espagnol (86.72), vainqueur devant le Tchèque Jakub Krejci (87.68) et le Français Léo Vuitton (87.97). Également engagés lors des séries individuelles de cross, De Coster et Aubertin ont été éliminés d'emblée vendredi, avec respectivement des 19e et 40e places, alors que seuls les 16 premiers passaient au stade suivant. Elorri Erdois avait quant à elle échoué dans l'optique des demies lors de ses descentes éliminatoires en canoë espoirs (C1), finissant 27e de son 1er run (15 qualifiées) et 11e et avant-dernière du 2e (5 qualifiées). (Belga)