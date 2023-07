F1 - GP de Hongrie - Lewis Hamilton décroche la pole position pour trois millièmes devant Max Verstappen

Le Britannique, septuple champion du monde, au volant de sa Mercedes a signé le meilleur chrono des qualifications disputées samedi après-midi sur les 4,381 km du circuit de l'Hungaroring. En Q3, il a décroché la pole en 1:16.609. Il signe la 104e pole de sa carrière, sa neuvième en Hongrie, un record, et la première cette saison. Le double champion du monde en titre et leader du championnat, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), a vu sa première place s'envoler pour 3 millièmes de seconde, et s'élancera de la deuxième position dimanche. Le Britannique Lando Norris (McLaren) termine 3e à 85 millièmes. Pour ce GP, le reste de la 2e ligne sera occupée par son coéquipier l'Australien Oscar Piastri, 4e à 296 millièmes. À noter que pour ces qualifications, les écuries ont dû adapter leurs pneumatiques. En effet, pour cette séance de qualifications, les pilotes devaient rouler avec des pneus durs (moins rapides) lors de la Q1. Les quinze qualifiés pour la Q2 ont chaussé des pneus mediums et les dix rescapés pour la Q3 ont pu passer aux pneus tendres. Éliminé en Q1 samedi, le Britannique George Russell (Mercedes) avait signé la première pole position de sa carrière l'année dernière sur l'Hungaroring (1:17.377) devant les deux Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz et du Monégasque Charles Leclerc. La course avait, elle, été remportée par Max Verstappen. Dimanche, le départ du Grand Prix de Hongrie sera donné à 15h00 (70 tours). La semaine prochaine, le paddock s'installera sur le circuit de Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique. (Belga)