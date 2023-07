Incendies en Grèce: évacuations par bateau sur l'île de Rhodes

Selon les garde-côtes grecs, les personnes évacuées se trouvaient sur les plages de Kiotari et de Lardos, sur la côte est de cette île de la Méditerranée. Trois bateaux des garde-côtes menaient cette opération à laquelle participaient plus de 20 embarcations privées, tandis qu'un navire de la marine grecque se dirigeait vers la zone. Environ un millier de personnes ont déjà été évacuées vers une autre plage, selon les médias. Selon la chaîne de télévision ERT tv, des pompiers ont dû se réfugier dans le monastère de Ypseni, près de Lardos. Les pompiers et leur commandant sont restés bloqués dans le monastère après avoir tenté de convaincre les religieuses qui s'y trouvaient de quitter les lieux. Selon le chef adjoint des pompiers, Yannis Artapoios, cet incendie, qui a démarré dans une montagne du centre de l'île, est le plus difficile auquel aient été confrontés les pompiers de Rhodes. Cinq hélicoptères et 173 pompiers sont engagés pour combattre le feu. Trois hôtels dans le secteur de Kiotari ont subi des dégâts. La Grèce vit actuellement une canicule d'une longueur exceptionnelle, avec des températures attendues au-dessus de 44°C ce week-end. (Belga)