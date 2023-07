Invasion de l'Ukraine - Des armes nucléaires russes bien présentes au Bélarus, selon les renseignements américains

Le président russe Vladimir Poutine avait laissé entendre le mois passé, lors d'un forum économique à Saint-Pétersbourg, que "les premières têtes nucléaires (avaient) été livrées sur le territoire du Bélarus", ajoutant qu'elles y avaient été transportées à des fins de "dissuasion". Selon la fédération des scientifiques américains, la Russie dispose de plus de 4.477 têtes nucléaires, dont 1.900 armes nucléaires tactiques, rapporte CNN. Le média américain ajoute que le nombre d'armes que Poutine compte établir au Bélarus n'est pas déterminé, et que les alliés occidentaux n'ont pas confirmé publiquement qu'un tel arsenal avait déjà été déplacé dans ce pays. Selon ces hauts fonctionnaires américains, les analystes "n'ont aucune raison de douter" des affirmations du président russe. Ils n'ont pas non plus de raison de douter du succès de l'acheminement de cet armement. Ces initiés ne s'étendent pas sur la manière dont ils en arrivent à cette conclusion. Ils reconnaissent que ces armes sont difficiles à traquer pour les services de renseignements américains, même avec des images satellites, selon CNN. (Belga)