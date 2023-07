L'ancien All-Star de la NBA Kemba Walker arrive à Monaco

En 750 rencontres de NBA (avec Charlotte, Boston, New York et Dallas), celui qui fut champion universitaire avec Connecticut en 2011 et choisi en 9e position de la draft la même année, a tourné à 19.3 points et 5.3 assists en moyenne. Avec les États-Unis, il a terminé 7e de la Coupe du monde 2019. Il n'a joué que 9 rencontres la saison dernière avec Dallas avant d'être coupé en janvier (avant que son contrat ne soit garanti). Monaco avait participé la saison dernière au Final Four de l'Euroligue, terminant troisième. (Belga)