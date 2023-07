Ligue 1 - Joseph Okumu quitte La Gantoise pour le Stade de Reims

"Okumu a rendu de grands services à notre club", a déclaré le directeur général Michel Louwagie sur le site de Gand. "Avec Ngadeu et Torunarigha, il formait un trio très solide en défense. Joseph se sentait prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière et il est heureux d'avoir rejoint Reims. C'est maintenant à nous de le remplacer d'une bonne manière." À Reims, le défenseur nigérian aura pour équipiers deux anciens jBuffalos, Thomas Foket et Thibault De Smet. Maxime Busi fait également partie de l'effectif rémois. Début du mois, le club champenois a attiré le joueur de l'Union Teddy Teuma. (Belga)