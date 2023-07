LPGA Tour - Cheyenne Knight et Elizabeth Szokol en tête du Dow Great Lakes Bay Invitational

Ce 3e tour se jouait en foursome, les joueuses tapant alternativement la même balle. Knight et Szokol comptent 3 coups d'avance sur la paire composée par la Finlandaise Matilda Castren et la Malaisienne Kelly Tan. A 5 coups, on retrouve la Britannique Jodi Ewart Shadoff et l'Américaine Emma Talley ainsi que l'équipe formée de la Norvégienne Celine Borge et de l'Allemande Polly Mack. Le 4e tour se jouera en fourballs, chaque joueuse frappant sa balle et seul le meilleur résultat des deux est pris en compte. (Belga)