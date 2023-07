Mémorial Weslaw Czapiewski - Thomas Van der Plaetsen 9e et Nils Pittomvils 10e après cinq épreuves du décathlon

(Belga) Thomas Van der Plaetsen et Nils Pittomvils occupent les 9e et 10e place après cinq des dix épreuves du décathlon organisé ce week-end à Bydgoszcz, en Pologne, dans le cadre du Mémorial Weslaw Czapiewski. Tous deux cherchent à réaliser le minimas pour les Mondiaux de Budapest (8.460 points) et en tout cas à améliorer leur ranking mondial.