Mondiaux de natation - Renaud Barral et Lisa Ingenito 7e en finale du duo mixte libre de natation artistique

Le Bruxellois Barral (35 ans) et l'Overijsoise Ingenito (24 ans) ont été moins appréciés par les juges que la veille, ne recevant que 144,7812 points (contre 147,1521 vendredi). La victoire est revenue aux Chinois Cheng Wentao et Shi Haoyu (225,1020) loin devant les Mexicains Itzamary Gonzalez et Diego Villalobos (192.5500), seulement 5e des qualifications, et les Espagnols Dennis Gonzalez et Mireia Hernandez (183.4207). Le duo belge avait terminé 11e en finale de l'épreuve technique de ces Mondiaux le 16 juillet. Barral et Ingenito avaient terminé 4e en technique et 5e en libre l'an dernier à l'Euro de Rome. (Belga)