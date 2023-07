Plus de 1.000 scouts belges partent pour le Jamboree mondial en Corée du Sud

Les jeunes se sont répartis dans plusieurs cars à destination de l'aéroport de Zaventem pour certains, de l'aéroport d'Amsterdam ou de Paris pour d'autres avec pour finalité, la Corée du Sud. C'est là et plus précisément à Saemangeum que se tient la 25e édition du Jamboree Scout Mondial du 1er au 12 août. Jamboree signifie rassemblement dans le langage scout. Deux autres grands départs auront lieu depuis la Belgique dimanche et lundi. Au total, ce sont environ 1.200 scouts et guides belges qui voyageront. Le Jamboree Scout Mondial a lieu tous les quatre ans dans un pays du monde. L'événement réunit quelque 50.000 scouts et guides âgés entre 14 et 18 ans et issus de 160 pays. Ces jeunes partent pour une dizaine de jours dans le pays hôte, accompagnés d'animateurs qui les encadrent. "C'est l'équivalent des Jeux Olympiques des scouts et comme aux Jeux Olympiques, chaque pays envoie son contingent de scouts et de guides qui vont vivre ce moment spécial", a expliqué à Belga le porte-parole du contingent belge de cette année, Baptiste Legast. "C'est comme un énorme festival, avec 50.000 personnes. Elles vont se retrouver pour faire des activités de scoutisme ensemble et faire des rencontres avec des scouts de tous les pays du monde." Les jeunes Belges feront aussi un peu de tourisme, avec notamment la visite de la ville de Séoul. (Belga)