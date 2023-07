Serie A - L'AC Milan signe l'attaquant suisse Noah Okafor

Okafor a fait sa formation au FC Bâle et y a fait ses débuts professionnels en 2018. Champion avec le club suisse en 2019, il a rejoint Salzbourg en janvier 2020, où il a disputé 110 matches, marqué 34 buts et décroché trois championnats consécutifs (2020, 2021, 2022). Au niveau international, Noah Okafor a déjà joué 14 rencontres pour la Suisse avec deux buts à la clé. Il était présent avec sa sélection au Qatar pour la Coupe du monde 2022 mais n'a pu disputer que quelques minutes en trois matches à cause d'un problème musculaire. (Belga)