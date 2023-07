Tarif réduit d'Elia pour les entreprises qui se laisseront déconnecter

Selon des tarifs adaptés à partir de l'année prochaine, les entreprises qui se laissent partiellement déconnecter lorsque le réseau est en surcharge bénéficieront d'une ristourne sur leur facture. Cette situation s'explique par le développement rapide des énergies renouvelables et des parcs de batteries. Mais aussi par la future hausse considérable de la consommation d'électricité en Belgique: selon Elia, elle bondira de 60% dans les dix ans qui viennent. Le nombre de demandes de raccordement augmente donc sensiblement. Selon Tom Demeyer, porte-parole d'Elia, les raccordements flexibles sont, dans la plupart des cas, une solution temporaire, en attendant l'achèvement, d'ici à la fin de la décennie, des renforcements du réseau, tels que les lignes à haute tension Ventilus et la Boucle du Hainaut. "Afin de pouvoir raccorder des projets potentiels dans l'intervalle, nous proposons, temporairement ou non, un raccordement à accès flexible. Nous évitons ainsi de devoir refuser purement et simplement l'accès au réseau", explique-t-il. Pour les injections dans le réseau, c'est surtout la région côtière et la zone autour de Liège qui atteignent leurs limites. S'agissant des prélèvements, les restrictions visent principalement le Hainaut et le nord du Limbourg. (Belga)