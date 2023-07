Tour de France Femmes - Un duel entre Demi Vollering et Annemiek van Vleuten au programme de la semaine

Le duel annoncé entre Demi Vollering (SD Worx) et Annemiek van Vleuten (Movistar) devrait rythmer l'épreuve jusqu'à Pau où un contre-la-montre de 22,6 km est au programme. A 40 ans, Annemiek van Vleuten défendra sa victoire de l'an dernier dans la foulée d'un nouveau succès au Giro Donne qui a gonflé son palmarès d'une 103e victoire en carrière. La cheffe de file de l'équipe Movistar avait été poussée dans ses retranchements sur le Tour par Demi Vollering qui estime avoir progressé cette année. Victorieuse notamment des Strade Bianche, l'Amstel Gold Race, À Travers la Flandre, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège cette saison, la leader de SD Worx, où elle sera soutenue par Lotte Kopecky, est une coureuse de classiques, mais veut élargir son champ d'action même si elle a déjà triomphé dans des épreuves par étapes parmi ses 25 succès en carrière. Elle n'a aussi que 26 ans. "J'ai aussi plus de confiance en moi parce que physiquement, je me sens mieux et je suis mieux dans ma tête pour prendre les bonnes décisions", a confié Demi Vollering dans un point presse samedi qui se prépare à un dernier week-end sans doute décisif avec une arrivée au Tourmalet le samedi et le chrono du dimanche. "Chaque jour sera difficile", prévient toutefois la native de Pijnacker. "Le parcours peut convenir à beaucoup de coureuses, y compris pour des spécialistes de classiques comme Elisa Longo Borghini et Silvia Persico. Je pense, et j'espère, que cela ne se résumera pas uniquement à un duel entre Annemiek et moi." (Belga)