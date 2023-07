Tour de France Femmes - Victorieuse de la Vuelta et du Giro, Van Vleuten désigne Vollering comme la favorite

"Cette course est le dernier véritable objectif de ma carrière. Ce ne sera pas ma dernière course, mais ce sera le dernier véritable objectif entouré en rouge dans mon calendrier", a assuré la championne du monde. "Le Mondial à Glasgow est également important, mais un peu moins, car je ne trouve pas la parcours à ma mesure". En tant que tenante du titre, la coureuse Movistar Team portera le numéro 1. "Je peux enfin l'épingler sur mon maillot arc-en-ciel. Je suis impatiente de participer à la plus grande course du cyclisme féminin. Le Tour de l'année dernière est à coup sûr mon plus grand succès de ma carrière. C'est une course unique. Le fait qu'elle soit scrutée à la loupe la rend très spéciale, mais augmente aussi la pression." Victorieuse des Tours d'Espagne et d'Italie cette saison, Van Vleuten désigne sa compatriote Demi Vollering (SD Worx) comme la principale candidate à la victoire finale. "Elle a montré qu'elle avait fait d'énormes progrès cette année et, pour moi, elle est la grande favorite. Mais je suis curieuse de voir si les équipes attendront l'étape du Tourmalet à la veille de l'arrivée pour faire la différence. Il y a des coureuses comme Elisa Longo Borghini ou Marlen Reusser auxquelles il ne faut pas laisser trop d'espace dans les six premières étapes." Le Tour se termine par un contre-la-montre individuel de 22,6 kilomètres à Pau. "Je part du principe que la décision pourrait n'être prise que le dernier jour", a conclu Van Vleuten. (Belga)