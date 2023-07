Tour de France - La 20e étape dans les Vosges pour Pogacar devant Vingegaard qui assure son maillot jaune

Pour sa 11e victoire dans la Grande Boucle, la 2e cette année après un succès à Cauterets-Cambasque lors de la 6e étape, Pogacar, 24 ans, a remporté la 20e étape disputée entre Belfort et Le Markstein sur 133,5 km de toboggans dans les Vosges devant l'Autrichien Felix Gall (AG2R Citroën), 2e, et le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), 3e, qui ramènera dimanche le maillot jaune à Paris. Cinq hommes s'étaient isolés après la dernière difficulté de la journée. Les jumeaux Simon Yates (Jayco AlUla), 4e, et Adam Yates (UAE Emirates), 5e, complètent le top 5. Dimanche, la traditionnelle arrivée sur les Champs-Élysées de 115,1 km au départ de Saint-Quentin-en-Yvelines soldera cette 110e édition de la Grande Boucle pour confirmer les maillots jaune de Vingegaard, vert de Philipsen, à pois de Ciccone et blanc de Pogacar. (Belga)