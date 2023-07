Tour de France - La 21e étape dimanche pour l'épilogue traditionnel sur les Champs-Elysées

Comme d'habitude, cette ultime journée n'aura en principe aucune influence sur le classement général. Ce sera un défilé traditionnel où les coureurs vont sabrer le champagne jusqu'à l'arrivée sur les Champs, où les équipes de sprinteurs vont commencer leur travail de placement et chasser des échappées qui généralement ne vont pas au bout. Ce sera l'occasion pour le maillot vert Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), déjà vainqueur l'an dernier sur le Tour, de viser une cinquième victoire dans ce Tour. L'étape partira de Saint-Quentin-en-Yvelines, clin d'oeil aux Jeux Olympiques de 2024 de Paris, puisque la ville accueillera les épreuves olympiques du BMX et de la piste, dans le vélodrome qui est aussi le siège de la fédération française de cyclisme. La Grande Boucle se termine sur les Champs-Élysées depuis 1975. JO oblige, l'arrivée aura lieu l'année prochaine à Nice sur un contre-la-montre individuel. En 2025, le retour à la normale est déjà programmé pour célébrer les 50 ans de la première arrivée sur la célèbre avenue parisienne. Départ de Saint-Quentin-en-Yvelines à 16h30 (lancé à 16h40, arrivé sur les Champs-Élysées à 19h37 (horaire calculé sur une moyenne horaire de 39 km/h) pour confirmer les maillots jaune de du Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Vismo), vert donc de Philipsen, à pois de l'Italien Giulio Ciccone (qui a confirmé sa tunique de maillot de meilleur grimpeur samedi) et blanc du Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates). (Belga)