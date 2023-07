Tour de France - Thibaut Pinot, honoré chez lui pour son dernier Tour : "Dans ma tête pour toujours"

"C'était extraordinaire, j'ai connu des sensations incroyables aujourd'hui. J'ai fait cette course pour la gagner et je pense que c'était la bonne tactique, mais il me manquait juste un peu de jambes pour accompagner le groupe qui s'est disputé l'étape. Dans le Petit Ballon c'était de la folie, tout juste indescriptible. J'avais les meilleurs supporters du monde, je voulais vivre ces dernières émotions. Terminer sur le podium sur le Tour ici c'est incroyable pour moi. La route des Crêtes, c'est celle que je préfère. C'est en tout cas un moment qui restera dans ma tête pour toujours. Tout cela va bien au-delà du résultat, c'est plus qu'une victoire. Je suis aussi content de terminer avec un tel niveau et de montrer que je peux être un acteur pour mon dernier Tour de France", a commenté Thibaut Pinot, 33 ans, au micro des organisateurs. (Belga)