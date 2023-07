Tour de Wallonie - La première étape au sprint pour l'Italien Filippo Ganna , Arne Marit 3e

Pour sa 25e victoire en carrière, sa 3e de l'année, Ganna, 26 ans, devance son compatriote Davide Ballerini (Soudal-Quick Step), 2e, et Arne Marit (Intermarché-Circus-Wanty), 3e. Filippo Ganna endosse le premier maillot de leader de l'épreuve wallonne. Quatre hommes - Johan Meens (Bingoal WB) , Alex Colman (Flanders - Baloise), Olivier Godfroid (Baloise-Trek Lions et le Français Jonathan Couanon (Nice Métropole Côte d'Azur) - ont composé l'échappée du jour reprise dans la Côte d'Oneux à 16 bornes de l'arrivée par le Néerlandais Pim Ronhaar (Baloise-Trek Lions). Le peloton a opéré le regroupement à 8 kilomètres de l'arrivée pour proposer une arrivée groupée au sprint. La deuxième étape proposera dimanche un parcours entre Saint-Ghislain et Walcourt sur 179,7 km. Cette 44e édition du Tour de Wallonie s'achève mercredi à Aubel pour désigner le successeur à l'Australien Robert Stannard. Le dernier vainqueur belge est Loïc Vliegen en 2019. (Belga)