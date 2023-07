Un demi-million de participants attendus à la Marche des fiertés à Berlin samedi

"Soyez leurs voix - et la nôtre! Pour plus d'empathie et de solidarité", est le slogan de la parade cette année, qui débutera à midi. La marche suivra un parcours de 7,4 kilomètres dans les rues de plusieurs quartiers du centre de Berlin pour se terminer à la porte de Brandebourg. La mobilisation se concentre lors de cette édition sur les hostilités envers la communauté des drag queens à travers le monde, et proteste contre les législations homophobes et transphobes. La Marche des fiertés se tient en solidarité avec les mouvements LGBTQ+ dans des pays africains comme en Ouganda, Ghana et Namibie ou l'homosexualité est un crime. Plus d'une centaine de discours sont prévus, alors que les organisateurs mettent en avant la nature politique de l'évènement allemand. (Belga)