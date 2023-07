Un samedi classé rouge sur les routes d'Europe pour les départs en vacances

Au petit matin, le trafic était déjà très dense en France, même s'il restait fluide. Touring dénombrait 100 km de file au total (dont la moitié sur la A7 reliant Lyon et Orange dans la vallée du Rhône), ainsi qu'une heure d'attente au tunnel du Mont Blanc en direction de l'Italie. La circulation était également très chargée dans le sud de l'Allemagne, où cinq kilomètres de file s'étiraient avant la frontière sur l'A8 en direction de Salzbourg. En Autriche, les automobilistes roulaient au ralenti sur l'A13 Innsbruck-Brenner-Italie, l'A10 Salzbourg-Villach en direction de la Slovénie avant le tunnel Tauern et sur l'A11 Villach-Slovénie avant le tunnel Karawanken, provoquant une heure de retard sur ce tronçon. En Suisse, un embouteillage de 15 km serpentait sur l'autoroute A2 devant le portail nord du tunnel du Gothard, imposant 02h30 de retard sur ce segment. Dans le sens des retours, l'orange est de mise en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en Italie, avec un pic rouge prévu vers 15h00. Feu vert par contre en France et en Espagne, où la circulation devrait rester fluide. (Belga)