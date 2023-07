WRC - Rallye d'Estonie - Thierry Neuville reste 2e samedi matin mais cède du terrain à Kalle Rovanperä

Notre compatriote, qui ne comptait que 3 secondes de retard sur Rovanperä vendredi soir après 8 spéciales, n'a rien pu faire pour empêcher le lauréat en Estonie ces deux dernières années de creuser progressivement l'écart. Le Finlandais lui a pris 1.6 seconde dans l'ES 9 (Mäeküla 1, 10,27 km) et encore 2 dans celle de Otepää 1 (11,15 km), Neuville s'y classant à chaque fois deuxième. Les deux mêmes spéciales étaient à nouveau empruntées avant le retour à l'assistance et la pause de midi. Rovanperä y a augmenté son avance de 2.8 (Neuville a terminé 4e) et 10.9 secondes (sur le Belge seulement 8e de cette ES 12). Neuville est désormais sous la menace de son équipier le Finlandais Espakka Lappi, 3e à 27 secondes de son compatriote. Nicolas Gilsoul, copilote du Français Pierre-Louis Loubet (Ford Puma), occupe toujours la 6e place à 1:19.8. Cinq spéciales sont au programme dans l'après-midi: Elva (11,73 km) et Kanepi (16,48 km), à parcourir à deux reprises, et la courte de Tartu vald (3,35 km), la première spéciale du rallye courue jeudi. Quatre spéciales sont au menu dimanche, à commencer par le défi inédit de Karaski (12,04 km). Kambja (18,50 km) suivra avant que les deux tronçons ne soient répétés. Kambja 2 accueillera la Power Stage offrant des points bonus pour le classement du championnat du monde. (Belga)