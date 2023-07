Affluence record pour l'édition 2023 des Francofolies de Spa

"Tous les défis ont été relevés, on est heureux. L'édition s'est bien passée, avec des records battus, notamment en termes de fréquentation", s'est réjoui Nicolas Tefnin, heureux que le festival ait pu tourner la page des précédentes éditions marquées par la pandémie de Covid-19. "Il y avait du monde de midi à 04h00 du matin en permanence et les 60 concerts gratuits que l'on proposait en ville n'ont pas fait concurrence", a ajouté Yoann Frédéric, le tout nouveau directeur des Francofolies. "On a fait de la Ville de Spa un immense terrain de jeu, mais nous n'avons rien réinventé. Nous avons simplement été rechercher l'esprit de ce qu'étaient les Francofolies et on l'a retrouvé cette année. On espère que le public sera nombreux pour les 30 ans l'année prochaine (2024)", a-t-il conclu. (Belga)