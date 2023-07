ATP Gstaad - L'Argentin Pedro Cachin ouvre son palmarès à l'Open de Suisse

Cachin disputait à 28 ans sa première finale sur le circuit majeur et s'il a perdu son premier set du tournoi, c'est néanmoins lui qui succède au palmarès au Norvégien Casper Ruud vainqueur de cet Open de Suisse en 2021 et 2022. Cette victoire devrait lui permettre de gagner 41 places lundi dans le classement ATP et d'entrer pour la première fois dans le top 50 (49e). Son meilleur classement à ce jour est une 54e place en novembre 2022. Ramos-Vinales, 35 ans, a perdu la 8e de ses 12 finales. L'ancien finaliste du Masters 1000 de Monte Carlo (en 2017) a déjà soulevé le trophée à Gstaad en 2019 et compte trois autres titres sur terre battue à Bastad (2016), Estoril (2021) et Cordoba (2022). (Belga)