Au moins neufs morts et trente blessés dans un accident d'autocar en Colombie

Le véhicule a fait une sortie de route tôt de le matin près de la commune d'El Playón, et a ensuite dévalé une pente. Les causes de l'accident ne sont pas encore établies, a fait savoir la firme Expreso Brasilia qui opère l'autocar. Le bus était en route vers la ville de Cúcuta, à la frontière avec le Venezuela, près de Valledupar. Citant le bourgmestre d'El Playon, Wilmer Barrios, les médias colombiens rapportent que des migrants vénézuéliens étaient à bord et tentaient de rejoindre les USA, à 5.000 kilomètres de là. (Belga)