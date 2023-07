Championnat du monde de motocross - Le Français Romain Febvre gagne à Lommel en MXGP, Jeremy Van Horebeek 7e

Romain Febvre signe sa 4e victoire de suite en Grand Prix pour devant l'Espagnol Jorge Prado (GasGas), 3e de la première manche et vainqueur de la seconde. Febvre en profite pour grappiller quelques points sur Prado, toujours très solide leader au championnat du monde avec 665 points pour 566 au Français. Le Néerlandais Glenn Coldenhoff complète le podium du jour à Lommel où Jeremy Van Horebeek (Honda) signe une belle 7e place finissant 7e de la première manche et 9e de la seconde. Jeremy Van Horebeek était sorti de sa retraite mi-juin et a eu le plaisir de refouler le circuit limbourgeois. Au contraire de Brent van Doninck, opéré à la hanche mi-juin à Herentals. Le Néerlandais Jeffrey Herlings, blessé au cou, n'avait pas pris le départ et espère être au rendez-vous à Vantaa le week-end prochain pour le Grand Prix de Finlande. (Belga)