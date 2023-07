Conflit au Soudan - Des habitants lancent un appel aux dons pour survivre au Soudan

En raison des combats incessants en particulier dans la capitale Khartoum, des millions d'habitants se retrouvent bloqués chez eux et pour certains privés d'eau, notamment dans la banlieue de Khartoum-Nord. Ils n'ont de l'électricité que par intermittence et presque plus de nourriture, rapportent des habitants. Pour leur venir en aide, un comité de quartier à Khartoum a lancé dimanche un "appel urgent" à la population. "Il faut qu'on se soutienne les uns les autres, donnez de la nourriture et de l'argent à ceux qui sont autour de nous", a écrit le comité d'al-Danaqla. Abbas Mohammed Babiker, un habitant de Khartoum-Nord, a raconté à l'AFP que sa famille devait se limiter à un repas par jour. "Et il ne nous reste plus que de quoi tenir deux jours", a-t-il ajouté. "Avec les combats, il n'y a plus de marché et, de toute façon, nous n'avons plus d'argent", a renchéri un autre habitant, Essam Abbas. Pour tous les fonctionnaires au moins, les salaires n'ont pas été versés depuis mars. Depuis le 15 avril, les raids aériens de l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les tirs d'artillerie et de drones des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo ont fait 3.900 morts, selon un nouveau bilan de l'ONG Acled, et 3,3 millions de déplacés et de réfugiés. Avant la guerre, un Soudanais sur trois souffrait déjà de la faim. Aujourd'hui, plus de la moitié des 48 millions de Soudanais ont besoin d'aide humanitaire pour survivre, mais les ONG et l'Onu disent être privées d'accès. (Belga)