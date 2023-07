Continental Tour Silver - Dylan Borlée et Alexander Doom battent leur record personnel sur 400 m à Madrid

Le plus jeune des frères Borlée, 30 ans, a couvert le tour de piste en 45.09, abaissant de 9/100e ses 45.18 réalisés à Berne le 14 juin 2022. Vainqueur de la course B, il a aussi signé le meilleur chrono du meeting de quoi inscrire des points intéressants au classement mondial. Auteur du meilleur chrono belge de la saison, Dylan Borlée s'est approché à 9/100e de la qualification directe pour les Mondiaux de Budapest (19-27 août) fixée à 45.00. Dans l'autre série (A), Alexander Doom a pris la 3e place en 45.28, 6/100e de mieux que son précédent "personal best" (45.34 le 27 juin 2021 à Bruxelles). Jonathan Borlée qui a couru avec son frère, a signé le chrono de 46.31 et franchi la ligne en 7e position, son meilleur temps de la saison. Au 110 m haies, Michael Obasuyi, remis de ses blessures, s'est classé 4e de la finale B en 13.61, son meilleur temps de la saison Merel Maes s'est classée 2e ex aequo du saut en hauteur à 1m87 derrière la Finlandaise Ella Junnila (1m90). Hanne Claes a pris la 7e place du 400 m haies (56.35). Elise Vanderelst a terminé 5e su 1500 m en 4:05.86, son 2e temps de l'année. Le chrono de 4:03.50 est requis pour entrer directement aux championnats du monde dans la capitale hongroise. Vanessa Sterckendries a terminé 8e du concours du marteau avec une meilleure marque à son 3e essai mesuré à 65m97, loin de son record national (69m91). (Belga)