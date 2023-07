Coran brûlé en Suède - Le ministre allemand de la Défense annule son voyage en Irak après les troubles à Bagdad

Une escalade des tensions n'est en effet pas à exclure, selon les forces de l'ordre. Cette décision a également été prise pour protéger le personnel de la mission allemande dans la capitale irakienne, a précisé Berlin. Le 28 juin, un Irakien réfugié en Suède a brûlé plusieurs pages d'un exemplaire du Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm et pendant la journée de l'Aïd al-Adha, une fête célébrée par les musulmans à travers le monde. La police suédoise avait autorisé le rassemblement mais a ouvert par la suite une enquête pour "agitation contre un groupe ethnique", au motif que l'autodafé s'est déroulé devant une mosquée. Jeudi, protégé par la police suédoise, l'homme avait voulu réitérer son geste, piétinant le Coran à plusieurs reprises. Avec un comparse, il avait harangué une assistance de quelques dizaines de personnes, pour la plupart hostiles à son geste, avant de repartir sans mettre le feu au livre sacré de l'islam comme il avait dit vouloir le faire. Avant ce nouvel événement, le Premier ministre irakien avait ordonné le même jour l'expulsion de l'ambassadrice suédoise à Bagdad. En réaction à la profanation du Coran, l'ambassade de Suède à Bagdad a été incendiée jeudi avant l'aube lors d'une manifestation organisée par des partisans du leader religieux Moqtada Sadr. Des actions similaires ont par le passé eu lieu en Suède ou dans d'autres pays d'Europe, parfois à l'initiative de mouvements d'extrême droite, entraînant manifestations et tensions diplomatiques. (Belga)