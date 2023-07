Feux de forêt sur l'île de Rhodes - Sunweb et Corendon suspendent également leurs vols vers Rhodes

Sunweb n'emmènera pas de touristes à Rhodes dimanche et lundi, a confirmé son porte-parole, Tim Van den Bergh. Le tour-opérateur compte environ 250 voyageurs à Rhodes qui ont été évacués, dont quelque 90 Belges. "Nous donnons à tous nos clients le choix de rester ou de partir. S'ils veulent rester, ils peuvent le faire dans un hôtel du nord (de l'île), s'ils veulent partir, ils peuvent le faire aujourd'hui (dimanche) ou demain (lundi) au plus tard", a déclaré le porte-parole. Il a indiqué qu'il y avait neuf places disponibles dimanche sur un vol vers Bruxelles et une centaine sur un vol vers Amsterdam, avec lequel les Belges peuvent également rentrer s'ils le souhaitent. Un vol supplémentaire sera organisé demain/lundi. Pour sa part, Corendon n'assurera pas de vols vers Rhodes avant mardi, a déclaré l'un de ses dirigeants, Steven van der Heijden. Le voyagiste compte actuellement environ 2.000 vacanciers à Rhodes, dont 200 se trouvaient dans le sud de l'île. "Ceux-ci ont été évacués vers le nord, sur ordre des autorités", a précisé M. Van der Heijden. (Belga)