Feux de forêt sur l'île de Rhodes - Un employé des Affaires étrangères dépêché à Rhodes pour assister les Belges sur place

Des milliers de touristes ont dû être évacués vers le nord de l'île grecque de Rhodes, dont le sud est en proie à de violents feux de forêt. Au moins 70 Belges ayant réservé leur voyage avec le tour opérateur TUI et environ 90 autres qui avaient réservé des vacances avec Sunweb sont concernés. Les Affaires étrangères affirment que l'ambassade de Belgique à Athènes a contacté tous les Belges actuellement présents à Rhodes et dont le SPF Affaires étrangères a connaissance. Tous sont sains et saufs et les personnes qui en ont besoin bénéficient d'une assistance consulaire. Les registres de l'ambassade de Belgique à Athènes comptent 132 Belges résidant à Rhodes. Septante citoyens du Plat pays se sont en outre inscrits via la plateforme "Travellers Online". Les Belges qui ne sont pas enregistrés à l'ambassade ou sur "Travellers Online", ou bien leurs proches en Belgique, peuvent contacter l'ambassade belge à Athènes (numéro d'urgence : +30 6945235055) ou le service de garde permanent du SPF Affaires étrangères à Bruxelles : 02/501.81.11. L'ambassade à Athènes et le SPF Affaires étrangères ont déjà été contactés par une vingtaine de familles belges avec une demande d'assistance. Leur situation est suivie au cas par cas, indique le service public. "Le SPF Affaires étrangères reste pleinement mobilisé, en concertation avec les autorités grecques et les tours opérateurs concernés", conclut le ministère. (Belga)