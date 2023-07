Global Champions Tour - Abdel Saïd , 7e du Grand Prix à Riesenbeck

Abdel Saïd et Bonne Amie avaient réussi à se qualifier pour un barrage à huit combinaisons. Le cavalier belge a commis une faute termine 7e (4-47.86). La victoire est revenue au Néerlandais Harrie Smolders (Uricas) le plus rapide des cinq cavaliers ayant réussi un second sans-faute (0-45.56). L'Autrichien Max Kühner (Elektric Blue P), 2e (0-46.17), et l'Allemand Daniel Deusser (Killer Queen), 3e (0-46.60), complètent le podium. Côté belge encore, Pieter Devos (Nascar) et Olivier Philippaerts (Legend of Love) ont abandonné lors de la première phase. Après la 11e des 15 épreuves du Global Champions Tour, Abdel Saïd est 9e avec 153 points juste devant Pieter Devos 10e avec 150,6 points dans un classement dominé par le Néerlandais Maikel Van der Vleuten avec 231 unités. Olivier Philippaerts est 13e (117 points). (Belga)