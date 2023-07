Hopman Cup - La Croatie s'impose contre la Suisse en finale

Dans le simple dames, Donna Vekic (WTA 22) l'a emporté en deux sets 6-3, 6-4 contre Céline Naef (WTA 157) pour mettre la Croatie aux commandes. Dans la foulée, Borna Coric (ATP 15) a validé le succès croate avec un succès en deux sets 6-1, 6-4 contre Leandro Riedi (ATP 160), rendant le double mixte inutile. Lors de la phase de groupes, la Croatie avait battu la Belgique de David Goffin et Elise Mertens puis l'Espagne du N.1 mondial Carlos Alcaraz et Rebeka Masarova. La Suisse avait elle battu le Danemark d'Holger Rune et Clara Tauson et la France de Richard Gasquet et Alizé Cornet. La Hopman Cup a fait son retour au calendrier pour la première fois depuis 2019. La Belgique a atteint la finale en 2011, avec un duo composé de Justine Henin et Ruben Bemelmans. Les Belges s'étaient alors inclinés face aux Américains Bethanie Mattek-Sands et John Isner. (Belga)