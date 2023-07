Intempéries - Pluie et grêle s'abattent sur la Bulgarie tandis qu'une nouvelle vague de chaleur menace

Les dégâts sont importants dans plusieurs villes de la région, la tempête endommageant des toits et couchant des arbres sur les voies de circulation. Les pompiers ont notamment dû dégager l'autoroute reliant le pays à la Serbie via Vrska Chuka. Les intempéries ont fait baisser les températures dans le nord du pays, alors que la vague de chaleur qui frappe actuellement le sud de l'Europe (Grèce, Italie, Espagne...) touchait également la Bulgarie. Dans le sud de cette dernière, le mercure se maintenait toutefois à des températures extrêmes. Les régions à la frontière grecque enregistraient ainsi 38°C dimanche. Les météorologues bulgares ont déjà annoncé une nouvelle vague de chaleur pour les prochains jours, avec plus de 40°C au thermomètre. (Belga)