Invasion de l'Ukraine - Attaque nocturne russe sur Odessa, un civil tué

"Malheureusement, nous avons un civil tué en conséquence de l'attaque nocturne terroriste des Russes sur Odessa", a écrit sur Telegram le gouverneur Oleg Kiper. Un peu plus tôt, il avait fait état d'une "attaque russe à 03H00" (02H00 HB). "A Odessa, 18 victimes dont quatre enfants. Quatorze personnes ont été transférées dans des hôpitaux de la ville, trois étaient des enfants", a-t-il dit, précisant que les secours étaient sur place. M. Kiper avait d'abord mentionné des "dommages causés à des infrastructures civiles, des bâtiments résidentiels et une institution religieuse". "Plus de systèmes de missiles de défense" et de missiles tactiques pour l'Ukraine, a réclamé le chef de l'administration présidentielle, Andriy Yermak. Odessa, qui fait depuis janvier partie du patrimoine mondial de l'humanité, est régulièrement visée par des frappes russes. La ville a notamment vécu une "nuit d'enfer" jeudi, Kiev accusant Moscou de viser spécifiquement les infrastructures portuaires pour empêcher toute reprise éventuelle des exportations ukrainiennes de céréales. L'Unesco a de son côté "fermement condamné" vendredi des frappes russes contre "plusieurs musées" qui "ont subi des dommages". (Belga)