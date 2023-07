Invasion de l'Ukraine - Zelensky promet des "représailles" après les tirs sur Odessa

"Missiles contre des villes paisibles, contre des immeubles d'habitation, une cathédrale (...)", s'est emporté le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Il y aura à coup sûr des représailles contre les terroristes russes pour Odessa", a-t-il promis. L'armée de l'air ukrainienne a, de son côté, affirmé que "19 missiles de divers types" (Onyx, Kalibr et Iskander) avaient, au total, été tirés par "l'ennemi" dans la nuit, dont neuf ont été anéantis. "La cathédrale de la Transfiguration, située dans le centre historique d'Odessa, protégée par l'Unesco, a été détruite. Un crime de guerre qui ne sera jamais oublié ni pardonné", a, pour sa part, dénoncé sur Twitter le ministère ukrainien des Affaires étrangères. Ceux des projectiles qui n'ont pas été interceptés par la défense antiaérienne ont également "causé des dégâts aux infrastructures portuaires, à au moins six résidences dont des immeubles d'appartements", a précisé l'armée. Cette attaque a également entraîné des "coupures de courant", a-t-elle souligné. "Plus de systèmes de missiles de défense" et de missiles tactiques pour l'Ukraine, a réclamé en réponse le chef de l'administration présidentielle, Andriï Iermak. L'armée russe assure, quant à elle, ne viser que des sites militaires. Dimanche, elle a affirmé avoir frappé des lieux où "des actes terroristes contre la Russie à l'aide de drones navals étaient en préparation". (Belga)