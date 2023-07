Korn Ferry Tour - Adrien Dumont de Chassart remonte à la 14e place après le 3e tour à Springfield

Devenu professionnel au mois de juin, l'ancien étudiant de l'université d'Illinois a réussi de brillants débuts sur le deuxième circuit professionnel américain grâce à quatre places dans le top 10 au terme de ses quatre premiers tournoi dont une victoire. Il compte désormais un total de 201 et pointe à cinq coups du trio américain Parker Coody, Chandler Philips et Thomas Walsh qui partage la première place. Dumont de Chassart a désormais réussi deux sous le par ou mieux dans 18 des 19 parcours qu'il a disputés à ce jour sur le Korn Ferry Tour. Il occupe actuellement la 6e place du classement du circuit. S'il termine dans le top 30 en fin de saison, il sera assuré d'une carte pour le PGA Tour, le plus haut niveau mondial, la saison prochaine. (Belga)