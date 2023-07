La contre-offensive ukrainienne confrontée à une forte opposition russe

Il est question d'attaques soutenues de la part des forces russes entre Donetsk à l'ouest de l'Ukraine et Koupiansk dans la région septentrionale de Kharkiv. Le long de la ligne de front de 230 km, pas moins de 27 batailles ont eu lieu, comptabilise ce bulletin. Du côté russe, l'artillerie et la force aérienne ont été renforcées, selon l'armée russe. Plus de soixante villages sur la ligne de front sont pris pour cibles par l'envahisseur russe. La Russie a commencé à attaquer l'Ukraine en février 2022. Kiev a lancé une contre-offensive en juin cette année. (Belga)