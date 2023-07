Le premier week-end de Tomorrowland a rassemblé quelque 200.000 festivaliers

"La majeure partie de ces 46 personnes a été emmenée à l'hôpital pour passer une radio", a expliqué la porte-parole du festival, Debby Wilmsen. "Le décès d'un collaborateur a été le principal point noir de ce premier week-end de Tomorrowland. Les festivaliers et les collaborateurs du festival qui le souhaitaient ont pu compter sur le soutien de l'équipe bénévole "United We Care", composée notamment d'étudiants en psychologie, pour échanger sur le décès du jeune homme de 26 ans dans la nuit de vendredi à samedi. Les festivaliers quitteront le site lundi. L'organisation s'attèlera alors à la préparation du deuxième week-end de l'événement (du 28 au 30 juillet). La police communiquera lundi ses chiffres du week-end. Concernant la mort du collaborateur du festival, le parquet d'Anvers a ouvert une enquête. Une autopsie et un examen toxicologique ont notamment été ordonnés pour clarifier la cause exacte du décès. (Belga)