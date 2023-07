Les Belges à l'étranger - Jason Denayer signe à Al-Fateh, en Arabie Saoudite

Denayer, 28 ans, a été formé à Anderlecht puis à l'Académie Jean-Marc Guillou installée à Lierre avant de s'engager avec Manchester City en 2013. Le défenseur central n'a pas disputé une minute avec les Cityzens, enchaînant les prêts au Celtic Glasgow, à Galatasaray et à Sunderland. Il est transféré en 2018 à l'Olympique Lyonnais, où il a trouvé de la stabilité, disputant 139 matches en quatre saisons avec les Gones. Enchaînant les blessures et arrivé à la fin de son contrat en 2022, il s'était engagé en septembre dernier avec Shabab Al-Ahli. Il n'a disputé que neuf matches dans le championnat émirati. Après 35 capes avec les Diables Rouges, Denayer n'a plus été appelé depuis le 29 mars 2022 et un match amical contre le Burkina Faso. (Belga)