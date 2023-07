Ligue de Diamant - Thomas Carmoy prend la 3e place au saut en hauteur à Londres

Carmoy, 23 ans, a franchi une barre à 2m27 à son deuxième essai pour prendre la troisième. Le Carolo a ensuite tenté de battre son record personnel (2m29) mais a manqué ses trois essais à 2m30. La victoire est revenue à l'Américain JuVaughn Harrison avec un saut à 2m35 devant le Bahreïnien Mutaz Essa Barshim, champion olympique et triple champion du monde en titre, 2e avec une barre à 2m33. Dans les autres performances de la journée, l'Américain Noah Lyles a signé la meilleure performance de l'année du 200m avec un chrono de 19.47. Le double champion du monde du demi-tour de piste a devancé le Botswanais Letsile Tebogo, 2e en 19.50, et le Britannique Zharnel Hughes, 3e en 19.73, nouveau record national. L'Ivoirienne a elle remporté le 100m féminin en l'absence de l'Américaine Sha'Carri Richardson avec un chrono de 10.75 devant la Britannique Dina Asher-Smith (10.85) et la Jamaïcaine Shericka Jackson (10.94). (Belga)