Météo - Des averses potentiellement intenses et orageuses annoncées en Belgique, le 1722 activé

Des précipitations abondantes en plusieurs endroits du pays, parfois intenses, prolongées et éventuellement orageuses sont annoncées. L'avertissement de l'IRM concerne plus particulièrement les provinces de Hainaut, du Brabant wallon, de Flandre orientale, d'Anvers, du Limbourg, du Brabant flamand et de Bruxelles. En raison de ces prévisions, le SPF Intérieur active donc temporairement le numéro 1722, indique-t-il dimanche à la mi-journée. "En cas de dommages causés par une tempête et de dégâts des eaux pour lesquels vous avez besoin de l'assistance des pompiers, vous pouvez introduire une demande via l'e-guichet www.1722.be ou appeler le 1722. Appelez uniquement le 112 dans des situations où une vie est en danger", souligne-t-il. Le mercure sera compris entre 17 et 23 degrés ce dimanche après-midi. Le temps sera plus sec et lumineux en bord de mer. L'atmosphère deviendra instable durant la journée de lundi, avant le passage d'une dernière onde pluvieuse durant la nuit de lundi à mardi. L'avertissement pourrait donc être prolongé et/ou concerner d'autres provinces, précise encore l'IRM. (Belga)