Réforme de la justice en Israël - Israël: encore des milliers de manifestants la veille du vote contre la réforme judiciaire

Le débat a débuté dimanche à la Knesset, le Parlement israélien. Selon le gouvernement, la réforme vise notamment à rééquilibrer les pouvoirs, en diminuant les prérogatives de la Cour suprême, que l'exécutif juge politisée, au profit du Parlement. Ses détracteurs estiment qu'elle risque d'ouvrir la voie à une dérive antilibérale ou autoritaire. À Tel-Aviv, des manifestants se sont rassemblés dimanche en soutien au gouvernement. Malgré une opération dimanche pour se faire implanter un stimulateur cardiaque, Benjamin Netanyahu s'est engagé à être présent lors du vote. "Comme vous pouvez le constater, je vais très bien", a-t-il déclaré, vêtu d'une veste et d'une chemise blanche au col déboutonné, selon une vidéo publiée par son bureau. "Nous poursuivons nos efforts pour achever la réforme (...) et les efforts pour le faire en accord (avec l'opposition)", a-t-il poursuivi. "Demain matin, je rejoindrai mes amis au Parlement", a-t-il ajouté. Le débat sur le projet de la loi controversée devrait durer des heures, jusqu'à lundi matin, et plus de 20 parlementaires devraient s'exprimer contre le projet de loi, selon une liste fournie par le Parlement. Le vote final lundi portera sur la clause de "caractère raisonnable" des décisions du gouvernement, qui permet aux juges d'annuler les décisions de ce dernier. Approuvée en première lecture dans la nuit du 10 au 11 juillet, cette clause avait contraint en janvier M. Netanyahu à démettre de ses fonctions le numéro deux du gouvernement, Arié Dery, condamné pour fraude fiscale, à la suite de l'intervention de la Cour suprême. (Belga)