Supercoupe - Van Bommel titularise d'emblée Ondrejka, Defour opte aussi pour de nouveaux visages

Van Bommel compte sans surprise sur l'ensemble qui a contribué au succès de l'Antwerp la saison dernière. Le gardien Jean Butez sera entouré de Ritchie De Laet, Toby Alderweireld, Jelle Bataille et Gaston Avila. La ligne médiane est composée d'Alhassan Yusuf et Arthur Vermeeren. La nouvelle recrue Jacob Ondrejka a également été titularisée, tout comme Gyrano Kerk, Arbnor Muja et Michel-Ange Balikwisha. Vincent Janssen, blessé à la cuisse, ne figure pas sur la feuille de match. À Malines, Defour a retenu Gaëtan Coucke dans le but. Il a fait confiance au débutant Tristan Loiseaux, 19 ans, et au milieu de terrain Ngal'ayel Mukau, 18 ans. En défense, on retrouve également Dimitri Lavalée, Alec Van Hoorenbeeck et Jordi Vanlerberghe. Rob Schoofs et Kerim Mrabti batailleront au milieu tandis que Julien Ngoy, Nikola Storm et l'acquisition Lion Lauberbach formeront l'attaque. (Belga)