TCR Europe : L'écurie Comtoyou Racing domine le meeting du Castellet

Le Néerlandais Tom Coronel réalisait le meilleur temps lors de la première séance d'essais libres sur son Audi RS3 II LMS. Il était imité par Kobe Pauwels lors de la deuxième séance. A l'issue des qualifications, c'est le Corse John Filippi qui réalisait la pole position, précédant trois autres pilotes du Comtoyou Racing avec, dans l'ordre, Coronel, Pauwels et l'Italien Nicola Baldan. La course 1 disputée samedi à 19h00 était remportée par Filippi devant Baldan, vainqueur dans la catégorie Diamond, et Pauwels, lauréat chez les Rookies, tandis que Coronel a pris la quatrième place, ce qui a permis à Comtoyou Racing de réaliser le quadruplé ! Le cinquième pilote de l'écurie belge, le Macédonien Viktor Davidovski, a pris la septième place. Pauwels a remporté la course 2 se tenant dimanche à 12h10. L'ancien pilote de rallycross l'a emporté également chez les Rookies. Il devançait Nicola Baldan, à nouveau lauréat en Diamond, et Tom Coronel. Filippi et Davidovski ont pris les sixième et septième places. Le meeting du Castellet a par ailleurs été marqué par une polémique avec le forfait de l'équipe italienne Target Competition qui engageait deux Hyundai Elantra N TCR. L'écurie basée dans le Tyrol a justifié son retrait avec effet immédiat par une balance de performances désavantageant déloyalement, selon elle, les voitures coréennes. (Belga)