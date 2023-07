Tour de France - Jonas Vingegaard, double vainqueur de la Grande Boucle : "Cela a été un long voyage"

"Je me sens fier et heureux, de gagner cette course pour la deuxième fois. C'est totalement fou, avec en plus le nombre de spectateurs danois qui sont venus jusqu'ici. Je dois remercier tous ceux qui m'ont supporté pour que je puisse en arriver là, ma famille mais aussi le Danemark tout entier. Cela a été un long voyage, et en même temps c'est passé tellement vite. Jour après jour, cette course a été difficile, mais c'était aussi une belle bataille avec Tadej, je l'ai savourée tous les jours. J'espère bien revenir l'année prochaine pour gagner une troisième fois?. Ou en tout cas essayer. C'est mon plan", a commenté Jonas Vingegaard au micro des organisateurs avant de monter sur le traditionnel podium des Champs-Elysées. "Je ne suis pas beaucoup plus fort que l'an dernier mais j'ai continué à progresser et je n'ai connu, contrairement à 2022, aucun problème de santé pendant le printemps", a insisté Vingegaard. (Belga)